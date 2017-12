Konono No.1 nabízí odlišnou hudbu, než jaká je s Kongem obvykle spojována, nehraje konžskou rumbu, reprezentuje syrový underground, kdy jsou prstová piana likembé vytvářející melodicko-rytmickou strukturu brutálně zesílena. Rytmický doprovod je hrán nejen na bubny, ale taky na různé kusy plechů jako u nějaké industriální kapely. I zpěvy jsou často zkreslené, protože kapela často hraje přes potrhané reproduktory nebo využívá megafonů.

Konono No. 1 čerpá z hudebních tradic venkovských obyvatel na hranicích Demokratické republiky Kongo s Angolou, ale podává je pomocí moderních prostředků, elektrifikovanou formou, takže s nimi spolupracovali free rockový soubor The Ex i DJ Jeff Mills.

Kořeny souboru sahají už do konce sedmdesátých let, ale Konono No. 1 se mezinárodně prosadilo až v novém tisíciletí, kdy jeho nahrávky vyšly na labelu Crammed Disc v sérii Congotronics, která se zaměřuje na kombinaci etnické hudby a elektroniky.

Disciplin A Kitschme

FOTO: Rachot

Disciplin a Kitschme, původně Disciplina Kičme, je srbská skupina, která vznikla na troskách jugoslávských novovlných a postpunkových kapel Šarlo Akrobata a Ekaterina Velika. Dohromady se dala už v roce 1981 a představovala jeden z vrcholů jugoslávské scény nové vlny, když se rock snažila obohatit o prvky funku i avantgardy. Za válek provázejících v devadesátých letech krvavý rozpad Jugoslávie část jejích členů odjela na západ, v letech 1995 až 2003 působil soubor v Londýně, hrál ale i v Srbsku a Chorvatsku. Od roku 2005 působí skupina vedená Dušanem Kojičem v Srbsku. Poslední dvojalbum Opet vyšlo před dvěma lety.