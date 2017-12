This tvoří zpěvák a kytarista Honza Melíšek, kytarista Ondra Vyoral, baskytarista Vojtěch Kotek a bubeník Pepa Černý. Jejich doménou je syrová rocková hudba, která vychází z hard rocku sedmdesátých let a pro inspiraci si sahá až do šedesátek. Ctí přitom jasné melodie a minialbum ukazuje i čitelný zvuk, dobrý zpěv a instrumentaci.

Všech šest skladeb na EP působí velmi uvěřitelně. A protože jsou nazpívány anglicky, This na nahrávce působí dojmem vcelku vyspělé zahraniční skupiny. „Není to ale hudba, která by dnes všeobecně frčela,“ přiznal baskytarista Vojtěch Kotek, jinak též český herec a moderátor.

Honza Melíšek a Vojtěch Kotek představují minialbum.

FOTO: Petr Horník, Právo

V den vydání desky představili This videoklip k písničce Dance. Hlavní roli v něm vedle kapely ztvárnil herec Jiří Schmitzer.

Minialbum We Are This… tvoří první část celku, respektive alba. „Rozhodli jsme se album rozdělit,“ říká zpěvák a kytarista Melíček „První EP vyšlo 1. prosince 2017 u Warner Music, druhé poté zhruba za necelý rok.“

Minialbum kapela pokřtila 30. listopadu během svého vystoupení v rekonstruovaném pražském Kině 64 U Hradeb. Na jaře se chystá na turné, ale aby prý nemusela čelit zklamání z malých návštěv, bude to turné tak trochu utajené.

„Bude to trochu nezvyklé. Rádi bychom s naší muzikou jezdili po velkých městech, ale po místech, kde se muzika normálně nehraje,“ vysvětlil Kotek.