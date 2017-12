Pearl Jam zahájí evropské turné v červnu v Amsterdamu, do Prahy se vrátí po šesti letech. Na scéně jsou už 27 let a patří ke kritikou nejuznávanějším kapelám, pro mnohé se stali symbolem celého žánru grunge.

Vznikli v Seattlu roku 1990 kolem frontmana Eddieho Veddera. Slávu jim přineslo už debutové album Ten, depresivní nářez, který obsahoval také hity Even Flow či Jeremy. Výrazná byla i alba Vs. (1993), Vitalogy (1994), No Code (1996) nebo Yield (1998). Celkové prodeje Pearl Jam se dnes odhadují na devadesát miliónů zvukových nosičů.

Pearl Jam

FOTO: Live Nation

Pearl Jam se zařadili k nejvlivnějším rockovým skupinám v dějinách a v roce 2017 vstoupili do Rokenrolové síně slávy. Vstupenky na koncert budou v síti Ticketportal od 8. prosince ve 12.00 v cenách 1990 až 2390 korun.