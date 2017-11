Jak se vám líbí Praha?

Praha je krásná, přímo nádherná. Není to poprvé, co jsem tady. Češi se mi moc líbí, včera jsem viděl tu muzikálovou show, a byla fantastická, exkluzivní. Řekl bych, že je lepší než v New Yorku.

Jak vzpomínáte na natáčení se Sylvestrem Stallonem?

Možná na to nevypadá, ale je velice chytrý, byla s ním velká legrace. Na natáčení neustále žertoval a rád vzpomínám na to, jak jsme se bavili ve sněhu, když jsme natáčeli čtvrtý díl Rockyho.

Burt Young a Sylvester Stallone během natáčení Rockyho.

FOTO: Facebook Burta Younga

Máte nějakou oblíbenou historku z natáčení?



Je to už dávno - 40 let. Proto se mi při představení, které jsem tady zhlédl, vrátily vzpomínky. Výjimečné a krásné vzpomínky.

Burt Young na muzikále Rocky

FOTO:COYOTAK PICTURES

Když jste poprvé četl scénář, uvědomoval jste si už tehdy že se z filmu stane takový hit?

Tehdy jsem netušil, co to je kasovní trhák, ale věděl jsem, že je to nádherně napsané. Od přečtení první stránky scénáře jsem věděl, že se to musí natočit. Bylo to napsané jednoduše a úsporně. A také kamera zabírala všemožné detaily jako pot na tváři.

Chodíte se ještě dívat na box?

Ano, chodím. Sleduju ho i v televizi.