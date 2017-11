První velké překvapení přišlo už během roku, kdy herečka Linda Hamiltonová potvrdila, že si chce zopakovat roli, která z ní udělala jednu z největších sci-fi ikon v dějinách. Nezničitelné Sarah je dnes 61 let.

Tento film má být zřejmě můstkem, díky kterému předá stará garda žezlo novým hlavním postavám. Je evidentní, kdo to má být - podle neoficiálních informací z Hollywoodu nastoupí do děje mladá sexy Mexičanka, pravděpodobně jistá Dani Ramosová, kterou zatím nikdo nezná. Hlavním záporákem se má stát také herec latinskoamerického původu, který natočí většinu fyzických bojů. Bude muset být mladý, v perfektní kondici a mít zkušenosti s kaskadérskými kousky. Arnoldu Schwarzeneggerovi je dnes 70 let a už po něm nikdo nemůže chtít, aby se tam producíroval nahý a pral se s partou motorkářů jako v T2. S Lindou Hamiltonovou budou důležitými, ale už spíše podpůrnými postavami.

Arnold Schwarzenegger

FOTO: Paramount Pictures

Režie se ujal Tim Miller. Ten bude úplně ignorovat právem kritizovaná pokračování Genisys a Salvation a místo toho naváže přímo na kultovní film T2. Aktuálně si sehnal i nového scenáristu, aby ještě vyšperkoval hotový příběh. Jde o Billyho Raye, který se může pochlubit třeba prací na filmu Kapitán Phillips.

Část filmu by se podle neoficiální šeptandy měla točit v Mexiku a v centru dění bude stát místní 18letá dívka. Natáčení má reálně začít na jaře 2018, premiéra snad bude v roce 2019. Spěchat určitě není na místě, příznivci Terminátora by si zasloužili trochu slušný film, v posledních letech už trpěli dost.