Výstava s názvem Báječný svět létání 2017 přinese úchvatné fotografie českého letce Jiřího Pruši, který snímky pořídil při leteckých expedicích. Pruša má pod hlavičkou leteckého magazínu Flying Revue na kontě už desítky tisíc kilometrů nad čtyřmi kontinenty.

Sedmdesátimílová pláž Fraser Island

FOTO: Jiří Pruša

S expediční cessnou či dynamikem obletěl USA, Aljašku, Austrálii či Karibik, ve stopách slavné francouzské letecké pošty Aéropostale už dvakrát absolvoval expedici nad severozápadní Afrikou. A o Evropě ani nemluvě.

Zúčastní se i jediný český pilot letounu Concorde



„Jen málokdo má to štěstí, že může poznávat Zemi z výšky, v níž létají sportovní letadla. Dost vysoko na to, aby její nádhera vynikla ve své celistvosti, a dost nízko na to, aby vás mohla nadchnout detaily – silou vodní masy při přeletu vodopádů, pohledem na zasněžená pohoří či rozeklaná pobřeží moří a oceánů, horkým dechem jícnů sopek, ale i umem člověka při přeletech center měst či obřích letišť,“ láká autor fotografií k návštěvě výstavy.

Centrum města Chicago

FOTO: Jiří Pruša

Během výstavy se budou konat i besedy, kterých se budou účastnit třeba Martin Šonka nebo Petr Kopfstein. Chybět nebude ale ani Lubor Obendrauf – jediný Čech, který pilotoval concorde.

Výstava se bude konat od 1. do 15. prosince v pražském Karolinu.