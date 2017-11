Ziggyho jméno bylo původně spojeno se skupinou The Melody Makers, kde působili jeho sourozenci Stephen, Cedella a Sharon. Dnes se věnuje sólo kariéře, kterou zahájil albem Dragonfly v roce 2003. Druhé album Love Is My Religion se setkalo s velkým úspěchem a dostalo rovněž Grammy.

Třetí album Family Time bylo, jak název naznačuje, rodinným setkáním (hostovali Rita Marley, Cedella Marley, Judah Marley, Paul Simon, Willie Nelson, Jack Johnson, Toots Hibbert a další). Po albu Wild and Free přišel Grammy oceněný živák In Concert.

Ziggy má i řadu nehudebních aktivit. Vydal ilustrovanou knihu pro děti, kuchařku či komiks Marijuanaman. Založil s manželkou nadaci URGE pomáhající chudým dětem na Jamajce, v Africe a vlastně všude, kde je potřeba. Spolupracuje také s OSN a neziskovou hudebně vzdělávající organizací Little Kids Rock.

Ziggy Marley

FOTO: Colours of Ostrava

“O tuto velkou hudební osobnost, která je známá i svými rozsáhlými filantropickými aktivitami, jsme se snažili několik let. Jsem ráda, že její první tuzemský koncert klapl právě na příští Colours of Ostrava,” řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Další ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 18. do 21. července 2018 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Čtyřdenní vstupenky jsou již nyní k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu www.colours.cz a v síti Ticketpro.