Keith Urban dostal tři ceny, a to za album Ripcord, skladbu Blue Aint’t Your Color a prohlásili ho i za nejoblíbenějšího interpreta country. Tři trofeje si vysloužil i Kanaďan Justin Bieber, a to díky spolupráci na skladbách Despacito (Spolupráce roku a Nejoblíbenější skladba - pop/rock) a I’m The One (Nejoblíbenější skladba - rap/hip-hop).

Nováčkem roku byl vyhlášen Niall Horan z One Direction, Coldplay mají cenu za turné roku, Beyoncé je nejoblíbenější interpretkou v kategorii soul/r'n'b, Lady Gaga v žánrech pop/rock a Shakira v kategorii latino.

Cenu za celoživotní dílo má zpěvačka Diana Rossová

FOTO: Reuters

Cenu získal i Drake, jenž se stal nejoblíbenějším interpretem v žánru rap/hip-hop. Kendrick Lamar si na konto připsal trofej za album Damn. V kategorii Nejoblíbenější interpret nebo interpretka - alternativní rock zvítězila skupina Linkin Park.

Imagine Dragons uspěli v kategorii Nejoblíbenější skupina, duo nebo kapela - pop/rock. Cenu za celoživotní dílo dostala zpěvačka Diana Rossová.

Během ceremoniálu v Microsoft Theatre vystoupili Pink, Diana Rossová, Lady Gaga, Shawn Mendes, Niall Horan a další.