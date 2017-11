Odchod se týká bratrů Škochových, Petra Kužvarta a Oty Petřiny ml. Malátný a Táborským s nimi po posledním vystoupení kapely, plánovaném na 18. prosince do Brna, již nepočítají.

„Začínali jsme po hospodách a klubech a moc dobře víme, že k tomu, aby to fungovalo dohromady, potřebuje každá kapela vnitřní chemii mezi všemi členy. A ta, kterou jsme měli my, vyprchala. Trápili jsme se s tím dlouho, zkoušeli různé věci. A pak jsme si uvědomili, že změna je život. Ve stávající sestavě dohrajeme domluvené akce až do konce roku. Poslední veřejný koncert bude 18. prosince v brněnském Sonu. Jde o benefici pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Tam s námi naposledy na pódiu uvidíte Otu, Štěpána, Ondru a Kužiho,“ napsali Malátný a Táborský na Facebook.

Jména nových členů, kteří čtyři zmíněné nahradí, neuvedli. Zmínili se ale o důvodech svého rozhodnutí. „Strávili opravdu hodně času spolu a v určitých ohledech se zacyklili, hudebně vidíme věci odlišně a nepřišli jsme na to, jak se z těch našich kruhů vymotat. Někteří z vás nám po O2 areně říkali, že jsme hráli, jakoby to bylo naposledy. A pravda je, že ono to v aktuální sestavě skutečně skoro naposledy bylo,“ napsali Malátný a Táborský.

Se svými kolegy se v prohlášení rozloučili s přáním všeho dobrého. „Není to poprvé, kdy Chinaski mění sestavu. Nerozcházíme se ve zlém. Jen jsme si uvědomili, že teď potřebujeme kapelu dělat jinak a chceme to zkusit zažít ještě jednou s novými lidmi. To neznamená, že bychom měnili styl nebo vás připravili o vaše oblíbené písničky. O tom, kam se posuneme a jak to bude vypadat, už ale máme jasno. Teď je ale na místě poděkovat klukům za všechno, co jsme spolu udělali a čím si prošli. A popřát jim, aby se jim na jejich další hudební cestě dařilo. Vždyť třeba z Oťase se za tu dobu stala sólová hvězda a příští rok ho čeká vlastní O2 arena,“ uzavřeli Malátný a Táborský.