Letošní 18. ročník cen zahájila symbolická minuta ticha za oběti hurikánu, který v září zpustošil Portoriko a Dominiku, a dvou zemětřesení, která také v září postihla Mexiko. K pomoci zničeným oblastem vyzval i portorický zpěvák René Pérez, který získal v letošním ročníku nejvíce nominací. Z devíti ale proměnil jen dvě, které si odnesl za své album Residente.

Hvězdou večera byli další dva zpěváci z Portorika, devětatřicetiletý Luis Fonsi a čtyřicetiletý rapper Daddy Yankee, kteří s hitem Despacito (Pomalu) přepsali tabulky sledovanosti internetových videí. A to i přesto, že někteří tuto letní taneční romanci, kterou v Malajsii státní rádia a televize zakázaly kvůli erotickému ladění, kritizují jako tuctovou.

Hit Despacito bez vědomí autorů zneužil letos v létě venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro, který z písně udělal politický klip v kampani před volbami do nového zákonodárného orgánu, bojkotovaného opozicí a kritizovaného řadou zemí.

Na galavečeru latinskoamerických Grammy vystoupil také populární španělský zpěvák Alejandro Sanz, který má těchto cen už 20. Svou píseň Corazón Partío (Zlomené srdce) zazpíval společně se skupinou mladých lidí v černých tričkách s nápisem „We Have One Dream”. Šlo o lidi, jímž se říká dreamers (snílci) a kteří přišli do USA jako děti ilegálně se svými rodiči. Dosud mohli opakovaně získávat dvouleté vízum a pracovní povolení díky programu, který se americký prezident Donald Trump rozhodl zrušit.