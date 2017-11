Zdroje serveru sdělily, že scenáristé se snaží seriál přepsat tak, aby se poslední rozpracovaná řada dala odvysílat bez hlavního herce, ale smlouva to zřejmě neumožňuje. Pokud totiž neobsahuje klauzuli o morálních důvodech k jejímu ukončení, pak nelze herce vyhodit, ani kdyby obvinění byla pravdivá.

Spacey podle zdrojů může v sérii skončit jen v případě, že by sám nemohl práci zvládnout nebo by byl příliš vytížený. To neodpovídá aktuální situaci, kdy Spacey nepracuje a prý vyhledal nespecifikovanou léčbu.

Firma by musela vyplatit herci značnou částku, kdyby natáčela bez něj, pokud ale Netflix celý seriál definitivně zruší, není o čem jednat.

Spacey nebyl za nic odsouzen a stále nebyl předložen žádný přímý důkaz o údajném sexuálním obtěžování. Některá obvinění hovoří o případech starých desítky let.