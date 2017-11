V další sérii se vedle Čermáka objeví také Lukáš Příkazký, Alexej Pyško, Lucie Žáčková a Tomáš Jeřábek. O seriál prý mají zájem také v Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a zájem o remake projevili v USA.

Původní série se odehrávala v Krušných horách v Jáchymově. Nyní se ale prostředí radikálně změní, kriminalisté posunou poměrně daleko, do Ústí nad Labem.

„Úměrně tomu, jak v seriálu zločinci, politici a právníci bohatnou, postavy detektivů z druhé řady Rapla naopak chudnou. V podstatě mají už jen jeden druhého, smysl pro spravedlnost a černý humor,“ řekl spoluautor námětu a kreativní producent Josef Viewegh.

Kuneš je něžný morous

Autoři tvrdí, že major Kuneš zůstane „morousem s něžnou duší“, jak jej diváci znají z první řady. „Kdysi jsem řekl, že kdybych se mohl chovat úplně svobodně, tak bych se choval asi jako major Kuneš. On je takový archetyp detektiva, který si může dělat, co chce. Myslím si ale, že kdyby se takto choval někdo ve skutečném životě, tak by asi dlouho nepřežil, je to zkrátka hulvát. Abych to shrnul, moc toho společného nemáme, i když ta figura samozřejmě vychází ze mě,“ poznamenal představitel hlavní role Hynek Čermák.

„Děj jsme přestěhovali z Krušných hor do Ústí nad Labem, řeka bude mít v sérii jednu z hlavních rolí. Točit se bude také na Mostecku a podíváme se do Děčína, kde jsme točili Cirkus Bukowsky. Dostaneme se i do Prahy, jeden díl se odehrává na Sázavě, a dva dokonce v exotické Černé Hoře,“ vypočítal režisér a scenárista Jan Pachl.