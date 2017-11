Na Štědrý den odvysílá Anděla Páně 2, následující večer novou televizní pohádku Nejlepší přítel a 26. prosince nebudou chybět slavné Tři oříšky pro Popelku. Na Nový rok pak připravila premiéru koprodukčního historického filmu Marie Terezie s Vojtou Kotkem v roli manžela panovnice, Štěpána Lotrinského.

Pohádku režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2, v níž se opět sešli v hlavních rolích anděla a čerta Ivan Trojan a Jiří Dvořák, vidělo letos v kinech 1,26 miliónu diváků a stala se nejnavštěvovanějším filmem loňského roku. Tvůrcům se po jedenácti letech podařilo navázat na úspěch původní pohádky, ačkoli scénář nepsala její autorka Lucie Konášová, ale Marek Epstein, scenárista starších Strachových vánočních pohádek Šťastný smolař a Svatojánský věneček.

Podle režiséra může být příčinou ohlasu na Anděla Páně 2 i skutečnost, že oba představitelé hlavních rolí spolu s ním točí často: „Z nás tří už vznikl takový triumvirát. Je to spřízněnost duší, ale i názorů na to, jak film má vypadat, co bude bavit lidi, co nás. To je prostě nevídané. Takže tato naše chemie uzrála a ve dvojce se zhodnocuje to, co jsme si natrénovali.“

Novou televizní pohádku Nejlepší přítel, která bude mít premiéru 25. prosince, natočil režisér Karel Janák podle scénáře Lucie Konášové. V hlavních rolích se představí Zdeněk Piškula a slovenská herečka Kristína Svarinská a podle tvůrců nese film poselství o tom, že víra v přátelství je silnější než pekelné úklady.

Původní příběh, který nepracuje s žádnou známou klasickou předlohou, vypráví o jednom z podřadnějších čertů, kterého Lucifer vyšle za trest na Zemi.

„Potrestaný čert musí nejdřív sloužit dřevorubci, a to tak dlouho, dokud nebude opravdu šťastný. Ale jak jde čas, tak se mezi nimi vytvoří přátelství. Samozřejmě i v této pohádce je láska, Ondra se zamiluje do komtesy a čert do kuchařky,“ naznačuje Janák.

Pohádková tradice

Autorce se podle něj podařilo napsat příběh tak, že má parametry klasické pohádky. Srovnávat však nové pohádky se starými je ošidné, už jen proto, že časem zrají jako víno a svou roli u diváků hraje i nostalgie, vysvětluje Janák.

„Těžko hledat zemi, ve které by měly hrané, filmovým způsobem vyprávěné pohádky tak silnou tradici jako u nás,“ říká k tomu generální ředitel ČT Petr Dvořák a dodává, že divákům jich i letos veřejnoprávní televize nabídne během konce roku několik desítek, včetně v pořadí již třetí premiérové pohádky pro sluchově hendikepované diváky nazvané Nejkrásnější dar.

Vánoční pohádky režisérů Jiřího Stracha a Karla Janáka, jejichž novinky se objevují v posledních letech na vánoční obrazovce nejčastěji, pak považuje za tituly, které už se na Kavčích horách pomalu začínají zapisovat do zlatého fondu.

V něm už desítky let kraluje filmová pohádka režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku, kterou před třemi lety Česká televize digitálně vyčistila a převedla do vysokého rozlišení.

Právě tuto pohádku si podle průzkumu České televize spojuje 45 procent diváků s Vánocemi a s dětstvím a představitelku Popelky Libuši Šafránkovou s postavou princezny.

Konec roku ovládne obrazovku České televize tradičně zábava. Hlavním silvestrovským programem s názvem Velká plavba s Waldemarem provede Martin Dejdar. Poctu zpěvákovi Waldemaru Matuškovi složí Eva Pilarová, Monika Absolonová, Jiří Suchý a další.

Na Nový rok pak veřejnoprávní televize připravila dvoudílný historický snímek Marie Terezie, který natočila v koprodukci s rakouskou, maďarskou a slovenskou televizí podle scénáře Mirky Zlatníkové. Režíroval jej hollywoodský režisér Robert Dornhelm. Slavnou císařovnu habsburské monarchie ztvárnila rakouská herečka Marie-Luise Stockingerová a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského Vojta Kotek.

Film se soustředí na dva důležité okamžiky v životě Marie Terezie, příběh její dětské lásky s pozdějším manželem Štěpánem Lotrinským a nástup na trůn a získání uherské koruny.