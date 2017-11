„Nedovedu si představit, že bych se neúčastnila něčeho, co se jmenuje Festival svobody a děje se to 17. listopadu na těchto místech. Když už v této zemi žiju, což je pořád velkým otazníkem, tak se hrozně ráda jednou za rok ujistím, že je tu dost lidí, kteří dost věcí vidí podobně, že tady tím pádem chci žít dál. Já jsem z rodiny, která se vždy snažila o to, aby to tady vypadalo téměř tak, jak to vypadá. V rámci toho, že se to důsledně snažím nést dál, tak tady být musím,” uvedla Emma Smetana, která se zúčastní některých diskuzí, např. o vzdělávání, a také zazpívá s kapelou na Václavském náměstí.

„Děkuju za to, že se tyhle happeningy dějou 17. listopadu a myslím si, že je potřeba si to připomínat. Svoboda není automatická a je hrozně jednoduché o ní přijít. Na to se dá lehce zapomenout. Děkuju, že do toho jdete a proto do toho jdu taky já,” řekla zpěvačka Klára Vytisková, která vystoupí na Národní třídě.

Klára Vytisková

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

„Jsou tam dvě stage, pravda a láska. Já jsem zakotvila na pravdě,” dodala s úsměvem.

Během 17. listopadu se uskuteční mimo jiné v 19.30 symbolický akt Pozor, Občané!, který apeluje na občany, aby se starali o demokracii a její zachování u nás.

Koncert pro budoucnost začíná v 16.30 na Václavském náměstí. Vystoupí tam Emma Smetana, Lenka Dusilová,Laco Déczi, Aneta Langerová s Petrem Maláskem, Jaroslav Uhlíř, Švihadlo, Plastic People of the Universe nebo Zrní. Promluví Petr Pithart, Tomáš Sedláček, Martha Issová či Tomáš Hanák.

Na Národní třídě začíná už ve 13.00 pouliční slavnost plná hudby, divadla, autorského čtení a filmových projekcí. Zahrají třeba Jiří Schmitzer, Klara and The Pop, Buty a také 170hlavý sbor studentů Festa Academica. V Obýváku Václava Havla se budou číst úryvky z jeho děl.

V Národním divadle budou ve 20.00 uděleny Ceny paměti národa lidem, kteří se zachovali statečně v konfliktu s totalitou. Studenti z Univerzity Karlovy organizují Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Připravili politické debaty i představení studentských spolků.

Mnoho podobných akcí se bude konat i v regionech. Zapojila se města jako České Budějovice, Děčín, Litoměřice, Plzeň, Sokolov, Zlín a další.