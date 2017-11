Kanadský zpěvák Mendes dostal cenu MTV EMA za nejlepšího umělce

Evropskou cenu hudební televize MTV za nejlepšího umělce získal kanadský zpěvák Shawn Mendes. Devatenáctiletá hvězda obdržela na slavnostním udílení cen v Londýně také ocenění za nejlepší písničku, kterou je There's Nothing Holdin' Me Back.