The Academic: Chceme si uchovat pouto, které nás pojí od dětství

Britská indiepopová skupina The Kooks si na své turné přizvala mladou irskou kapelu The Academic. Velká naděje irské hudební scény se díky tomu představí i v Praze, a to 11. listopadu v Malé sportovní hale. V lednu vydá své debutové album Tales From The Backseat. V říjnu zaujali verzí videoklipu k písni Bear Claws, v níž kreativně využili živé vysílání na Facebooku. S Craigem Fitzgeraldem, kytaristou a zpěvákem skupiny, jsme hovořili nejen o tomto nápadu a chystaném albu.