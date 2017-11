Začalo to producentem Harveym Weinsteinem. Po obvinění ze sexuálního obtěžování, a snad i znásilnění hereček byl Hollywoodem a médii prohlášen bez soudu za vinného a skončil v propadlišti dějin. The Weinstein Co. začala dokonce jeho jméno vymazávat i z obalů DVD.

Taváryš Spejsi, byl jsi a už nejsi!



To ještě není nic proti tomu, co nastalo u herce Kevina Spaceyho po nepodloženém obvinění, že před třiceti lety ochmatával mladého chlapce. Možná to udělal, možná ne. Důkazy nejsou, žádný soud neproběhl. Spaceyho kariéra se ale úplně zhroutila.

Zrušili mu natáčení seriálu House of Cards a pak přišla nejneuvěřitelnější podpásovka připomínající éru komunismu - studio herce vymazalo z již existujícího filmu. Hladká akce ve stylu KGB. Taváryš Spejsi, byl jsi a už nejsi! Zní to trochu jako Kafka říznutý Bulgakovem.

Proč herce nevymazat i z dalších filmů? Americká krása by se odehrávala bez Lestera, ale tím by ztratila smysl, takže by místo něj nasadili třeba Clooneyho. Svět podle Prota by se přejmenoval na Svět bez Prota.

A nakonec už chybí jen požadavek kolektivu odborářů na trest smrti. „Pověste ho vejš!“ napíše kolektiv kadeřnic ze studia Fox. „Hollywood si rozvracet nedáme. Psovi psí smrt,“ píše asociace maskérů, tanečníků a parukářů. Protovi alias Spaceymu už nezbývá než odletět na svou domovskou planetu K-PAX, protože tenhle svět se definitivně zbláznil.