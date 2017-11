Kevina Spaceyho vymažou z hotového filmu kvůli obvinění z obtěžování

Americký herec Kevin Spacey zmizí z filmu All the Money in the World. Přestože už byl dotočen, Spacey bude vymazán a nahrazen jiným hercem kvůli tvrzení několika lidí, že je sexuálně obtěžoval. Spacey obvinění nepotvrdil a nebyl za nic odsouzen.