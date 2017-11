Ve snímku si zahráli Ben Affleck, Gal Gadotová, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amber Heardová, Billy Crudup a další. Do kin vstoupí 16. listopadu.

Bruce Wayne se tentokrát spojí s Dianou Prince, aby čelili ještě většímu nepříteli. Společně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle dali dohromady dream team z „nadlidí”, se kterými by se mohli postavit nové hrozbě. Ale navzdory partičce, kterou tvoří Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash možná nebude lehké zase jednou zachránit svět.