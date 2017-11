„Nejsou tu hrady, draci, princezny ani princové,“ přibližuje svůj film režisér Vít Karas a zdůrazňuje, že nejde o klasickou pohádku. „Přání k mání je prostě vánoční příběh s trochou kouzel. Pro mě je to návrat k filmům, jakými byl třeba Pan Tau nebo Lucie postrach ulice.“

Největšími přednostmi snímku je podle tvůrců výrazný styl, dále výtvarné pojetí a nadsázka.

Děj se odehrává v rozzářeném předvánočním lázeňském městě, kterému vévodí vyhlášený mezinárodní hotel sebestředného hoteliéra Bosáka.

Albert je zoufale zamilovaný do sestry svého kamaráda Johany. Dívka ale o Alberta vůbec nestojí a jako ostatní je zřejmě poblázněná do školního lamače srdcí Bosáka juniora. Albert ale nevěří, že by povrchní nafoukaný floutek mohl skromnou Johanu opravdu zaujmout, a rozhodne se bojovat o její srdce.

Díky dobrému skutku získá od kouzelného dědečka jedno přání a s tím přichází otázka, jak s ním co nejlépe naložit. Leckdo mu ho chce vyfouknout pro sebe a on sám ho nechce promarnit.

Rodiče Alberta, varietní kouzelníky, hrají Jitka Čadek Čvančarová a Martin Myšička, svérázného boháče Vítězslav Jandák, v dalších rolích se představí Petra Blesáková, Jan Vondráček, Michaela Pecháčková, Jan Maršál a další.