„Devadesátá léta a tehdejší nástup stylu grunge pro mě přinesly renesanci hudby šedesátých a sedmdesátých let. Došlo k reminiscenci tvorby, ze které neustále čerpám, ať už jako autor písniček nebo jako kytarista,“ říká Dan Šustr, skladatel a textař, jinak rovněž kytarista a zpěvák Tiché dohody. „Takže by se tahle deska měla nahlížet úhlem šedesátých až sedmdesátých let.“

„Ve svém volném čase poslouchám hodně muziku devadesátých let,“ přidává se zpěvačka a kytaristka Zuzana Vintrová. „Pokud jde ale o Tichou dohodu, pracuju s písničkami, se kterými přijde Dan. Autorský vklad do tvorby zatím nemám, takže ctím Danovu představu.“

Největší pocta starým hudební časům je v titulní písni Hlasitá revoluce. Její text hovoří o tom, že k manifestaci hlasité rockové hudby došlo díky elektrickým kytarám a zesilovačům.

„Tu skladbu jsem věnoval americké kapele MC5. U nás není moc známá, ale směrem na západ je to pojem. Je považována za zakladatele punku a hard rocku – prostě divoké muziky,“ vysvětluje Šustr a dodává, že si nemyslí, že by současná rocková hudba ztrácela sílu, jak se mnohdy v hudebním světě tvrdí.

Obal nového alba Tiché dohody

FOTO: archív kapely

„Dan má v hudbě neskutečný přehled a já se od něho mohu učit. Je to typ člověka, který rozjede vlak, je kapele pevný bod, který ví, co chce. Já někoho takového vedle sebe potřebuju, takže mi to vyhovuje,“ dodává Vintrová, která již nemá v Tiché dohodě status hosta a kapelní práce se zúčastňuje na plný úvazek.

„Přestože jsme se vlastně se Zuzanou seznámili zcela nezávazně a neuvažovali jsme o delší spolupráci, za čtyři roky se z toho vyvinulo hezké pracovní partnerství. Od našich společných začátků do dneška je vidět obrovský kus práce, který na sobě udělala. Mimo jiné mi na koncertech výborně sekunduje jako doprovodná kytaristka, a samozřejmě skvěle zpívá,“ konstatuje Šustr.

Mnohé písničky na novém albu v textech pojednávají o tom, co Šustr považuje na tomto světě za špatné. Objevovalo se to již v minulosti, nicméně tentokrát je toho více.

„Písnička Úvěr je o tom, že jsou dnes lidé, kteří si půjčují peníze na dovolenou. Nemám nic proti rozumnému úvěru na bydlení nebo na podnikání, ale zadlužit se kvůli dovolený mi přijde špatné. Planeta opic je písnička, která dostala po parlamentních volbách úplně nový smysl. Zakázaný slova jsou zase o tom, co se u nás děje v rámci takzvané politické korektnosti. Pojem Hlasitá revoluce to všechno zastřešuje a trošičku zlehčuje, protože nikdo z nás samozřejmě žádnou skutečnou revoluci dělat nechce. Je ale na místě svobodně zpívat a hrát písničky s názorem. To byla vždycky deviza rocku,“ shrnuje témata textů Šustr.

Dodává, že v civilním životě není aktivista, který by chodil podepisovat petice nebo rozdával letáky. „Jan Palach řekl, že každý má bojovat proti zlu, na jaké stačí. Mou zbraní jsou písničky. Když vyšla skladba Zakázaný slova, několik lidí z mého okolí se se mnou přestalo bavit. Mít jiný názor dnes není pro určitou část naší společnosti přijatelné, a tom vlastně ta píseň je, o nebezpečí nové normalizace, společnosti jednoho schváleného názoru,“ vysvětluje Šustr.

„Myslíme si ale, že jakákoli reakce je lepší než žádná,“ doplňuje ho Vintrová.

Již 3. listopadu pokřtí Tichá dohoda nové album v pražské Malostranské besedě. 9. listopadu zahraje v brněnském klubu Metro, o den později v klubu Ro(c)kle v Olomouci, další den v Garage klubu v Ostravě a 25. listopadu v Liberci.