Název odkazuje k dílu anglického básníka z 18. století Williama Blakea. Bono prý napsal „kolekci písní ve formě intimních dopisů místům a lidem, kteří jsou blízcí jeho srdci”. Při psaní ho ovlivnil také jiný básník a spisovatel, Brendan Kennelly z Dublinu.

Prvním singlem z desky se stala píseň You’re The Best Thing About Me, jež se dočkala i remixu od norské dýdžejské superstar Kyga.

U2 album natočili v Dublinu, New Yorku a Los Angeles ve spolupráci s producentem Jacknifem Leem (R.E.M, One Direction, Taylor Swift) a zpěvákem One Republic Ryanem Tedderem, který je rovněž skladatelem a pomáhal například s alby Madonny a Beyoncé.

Na obalu desky je fotografie Bonova syna Eliho a Edgovy dcery Sian od Antonyho Corbijna.