To nejlepší z ostravských divadel v Praze

To nejlepší z tvorby ostravských divadel, a to v širokém žánrovém rozpětí od opery přes muzikál a činohru až po loutkové divadlo, mohou vidět diváci 8. ročníku přehlídky Ostrava v Praze od 4. do 8. listopadu v pražských divadlech.