William Earl Collins, řečený Bootsy, je něco jako chodící kronika americké hudební scény. Udělal toho mnoho, ale stačí říct, že jde o chlapíka, který nahrál basu v Sex Machine Jamese Browna a skoro na všech albech kultovních Funkadelic a Parliament. I kdyby pak čtyřicet let nesáhl na basu, stejně by byl klasikem. Ale on sáhl.

Deska World Wide Funk je zábavnou přehlídkou velkého muzikantství a osobností. Hostují tam i Stanley Clarke, Victor Wooten nebo vynikající méně známá zpěvačka a baskytaristka Alissia Benveniste a mnoho dalších.

Výjimečně tu dojde i na sofistikované najazzlé balady, jinak je album z devadesáti procent taneční, nedrží se ovšem jediného stylu, pokud jde o aranže. Často se vyžívá v agresivnějších kytarových sólech jako u starých Funkadelic, pak ale překvapí třeba uhlazeně rádiový disko-funk Candy Coated Lover s obligátním saxofonem. World Wide Funk je napůl retro, napůl současnost. Ochutnává vše, co se v dějinách funku šustlo, a taví to v soul/funk/rock/hiphopový amalgám. Soutěž o nejkrutopřísnější basu a riffy by asi vyhrála písnička Bass Rigged System, kde si Bootsy „zablbnul“ s kolegou Wootenem. Jeden track, co vládne všem.

Celkové hodnocení: 80 %