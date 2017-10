„Jsem víc rytmický hráč. Vnímám hudbu rytmicky a artikulovanou. Vše, co hraji, musí být v jádru zřetelně artikulované,“ popsal Di Meola své pojetí v jednom nedávném rozhovoru. A v jiném dodal: „Jako hráč musíte zvládat vyzpívat melodii a hrát plasticky a současně mít nezbytnou techniku k tomu, abyste zahráli tu nejkomplikovanější hudbu. Díky tomu jste všestrannější. Když nějaký kytarista říká, že jeden tón je mnohem víc než sto, je to nesmysl. Takovým pitomcům se vždycky směju, když to říkají.“

Al Di Meola se po boku legend jako Santana či John McLaughlin podílel na novém zvuku fúze jazzu a rocku. Proslavil se v 70. letech v Coreově souboru, Corea si Di Meolu vybral, když mu bylo teprve 19 let, později Di Meola utvořil trio s McLaughlinem a Pakem de Lucía.

Al Di Meola

FOTO: Divadlo Hybernia

V pražské Hybernii vystoupí s pětičlennou kapelou New World Sinfonia. Zaznít by mohly nejen skladby z posledního alba Elysium, ale i skladby Beatles či vlastní flamenka a tanga od Astora Piazzolly.