„Vystoupal jsem po rampě do chodby… a vzpomněl jsem si, jak jsem si jako kluk hrával s akčními figurkami. Najednou jsem měl v krku velký knedlík. Takhle mě to dostalo,“ vzpomíná Rian Johnson.

„Je to zvláštní pocit, když vám postaví kulisy a vy tam poprvé přijdete. Člověk je úplně ohromený, ale pak se vrhne do práce na detailech. Nejistota přirozeně opadne a soustředíte se na to, aby scény fungovaly a záběry byly skvělé. Pak si čas od času dáte malou pauzu, posadíte se a koukáte kolem. A pak vám to zase všechno dojde. Soustředěná práce je prokládána momenty zděšení.”

Další díl Hvězdných válek jde do českých kin tradičně 14. prosince. Ve filmu si zahráli Daisy Ridleyová, Mark Hamill, John Boyega, Adam Driver, Andy Serkis a Carrie Fisherová.