„S bolestí v srdci musíme oznámit, že zemřel náš milovaný bratr a mentor,“ uvedla skupina v tiskovém prohlášení. Jeho bratři Angus a Malcolm Youngové z AC/DC uvedli, že bez jeho pomoci by AC/DC nebyli.

Young už v šedesátých letech v Austrálii zformoval popové The Easybeats, kteří vydali hity jako Friday On my Mind, She's So Fine nebo Wedding Ring.

AC/DC. FOTO: Petr Horník, Právo

Jeho bratři Malcolm a Angus později založili AC/DC a George jim v sedmdesátých letech pomohl s nahráním zásadních desek - koprodukoval legendární T.N.T. (1975), High Voltage (1976), Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976), Let There Be Rock (1977) a Powerage (1978).

Velmi krátce s nimi hrál i na baskytaru a nakonec ještě v roce 2000 vyprodukoval album Stiff Upper Lip. Kromě toho založil třeba duo Flash and the Pan, které mělo pár menších hitů v australské hitparádě, a psal písně i pro jiné zpěváky.