Scott Putesky a Brian Warner (frontman Marilyn Manson) založili skupinu už v roce 1989 a vydrželi spolu až do roku 1996, kdy Putesky kvůli „tvůrčím rozporům” odešel a začal hrát s jinými kapelami jako Jack Off Jill, Godhead a Three Ton Gate. V roce 2013 onemocněl rakovinou a čtyři roky s nemocí bojoval.

„Když jsem začal s chemoterapií v září 2013, myslel jsem, že budu mít volný čas na odpočinek a na muziku a umění, ale rychle jsem zjistil, že volný čas znamená čas extrémního vyčerpání, kdy jsem neměl náladu na nic,” řekl v jednom rozhovoru v roce 2014.

Putesky už před založením skupiny psal poezii. Jinak ovládal také kytaru, baskytaru a klávesy. Warnera naučil nahrávat hudbu a aranžovat.

Podílel se s ním na albech jako The Raw Boned Psalms, The Family Jams, Refrigerator, Portrait of an American Family, Smells Like Children a Antichrist Superstar. Během nahrávání Antichrista ale odešel z kapely.