Transformers: Poslední rytíř





Cade má s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory se spojí s „nepřítelem" Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalezení důvodu, proč se Transformers vracejí na Zemi. Odpověď jim může dát historik a největší znalec Transformers Edmund, který věří, že právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.

Transformers: Poslední rytíř, USA 2017, akční sci-fi, 151 min., režie: Michael Bay, hrají: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Peter Cullen, Jean Dujardin a další.

Holky na tahu





Pětice kamarádek z vysoké školy pořádá víkendové setkání po deseti letech. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

Holky na tahu, USA 2017, komedie, 96 min., režie: Lucia Aniello, hrají: Scarlett Johanssonová, Kate McKinnonová, Zoe Kravitzová a další.

Musíme se sejít





Čtyři kamarádi – Karel, Filip, Pupík a Caprio – se rozhodnou, že na kolech zajedou do kempu svého mládí. Na poslední chvíli však Karel dostane na starost svého dospívajícího syna Juru, který stejně jako jeho otec není ani trochu rád, že by spolu měli strávit několik dní. Všechno je však již naplánováno, a tak v duchu Karlova vojenského hesla „Jen my, instinkt a příroda" vyrážejí na cestu.

Musíme se sejít, ČR 2016, komedie, 80 min., režie: David Král, hrají: Karel Hynek, Dominik Heřman Lev, Arnošt Frauenberg, Radek Petráš, Roman Kamiš a další.

Smrtihlav





Po loňském Anthropoidu je Smrtihlav dalším zahraničním filmem, který se věnuje atentátu na Heydricha. Od většiny předešlých zpracování se však liší tím, že vedle československých parašutistů sleduje i život a vzestup samotného Heydricha.

Smrtihlav, Francie/ VB/ USA, 119 min., režie: Cédric Jimenez, hrají: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O´Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska a další.

Cuky Luky Film





Cuky je zneuznaná videoblogerka, která touží po slávě, a Luky naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí, a tou je láska. Aby Luky získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude právě expertka přes trapasy Cuky?

Cuky Luky Film, Slovensko 2017, komedie, 112 min., režie: Karel Janák, hrají: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš Latinák a další.