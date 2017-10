Kytarista Ritchie Blackmore se rozhádal s Deep Purple, a to se stalo příčinou vzniku Rainbow v polovině sedmdesátých let. Zatímco „párplové” najeli na působivou vlnu funk-rocku, Blackmore si mohl samostatně uplatnit svou zálibu v klasickém rocku, méně tanečních rytmech a kytarových sólech.

Rainbow se také porůznu rozpadali a proměňovali, až zcela ukončili svou pouť v roce 1997. Blackmore pak hrál se svou partnerkou Candice v projektu Blackmore’s Night, kde pozměnil styl na mystično/středověk/renesanci.

Málokdo by si tehdy vsadil na to, že se v roce 2016 pokusí s novými muzikanty Rainbow oživit, ale udělal to a koncerty pokračují i v roce 2018.

Vstupenky budou v síti Ticketportal v prodeji za 990–1490 Kč od 30. října od 9.00.