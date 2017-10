Večer otevřel se svým New York Triem respektovaný český kytarista Libor Šmoldas. Vedle známé Moon River zazněla třeba jazzová adaptace Snu lásky z filmu Kmotr nebo pocta Dizzymu Gillespiemu od jehož narození právě ten den uplynulo sto let.

Vyprodaný sál pak neméně okouzlilo vystoupení dívčí vokální trojice Hot Sisters s doprovodným triem. Skvěle sezpívané dívky oživily kouzlo swingu třicátých let s nádechem moderního cítění a pobavily přítomné vtipnými písněmi z autorské dílny záhadné babičky dvou sester.

O další chod se pak postaral italský pianista Roberto Magris s legendární českou rytmikou František Uhlíř (kontrabas) a Jaroslav Helešic (bicí). Jejich formace The Muh Trio nabídla prvotřídní instrumentální jazz, hráčsky vybroušený stejně jako melodicky a harmonicky zajímavý.

S českými hudebníky v čele s pianistou Markem Novotným se pak v Lanškrouně představil americký zpěvák Michael Mayo. V jeho vystoupení zazněly latina i scat, adaptace Beatles nebo nápadité experimenty s beatboxem a zpěvovými motivy nahrávanými do smyček přímo na pódiu.

O finále se poté postarala nastupující hvězda polského jazzu - klavíristka Agnieszka Derlak se svým Aga Derlak Triem a vydatnou porcí brilantního a posluchačsky náročného moderního jazzu. Svým 17. ročníkem tedy Jazz a Little Otherwise potvrdil vysokou úroveň a mimořádnou pozici, jaká mu už řadu let mezi tuzemskými hudebními festivaly patří.

Festival Jazz a Little Otherwise zámek Lanškroun, 21. října

Celkové hodnocení: 90%