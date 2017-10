Hodiny svým zvukem, aranžemi i texty velmi připomínají skupinu Kryštof. Je to patrné v každém okamžiku, až se mimoděk vynořuje otázka, jestli písničky na desce, u kterých je jako autor podepsaný zpěvák a kytarista Hodin Tomáš Sehnal, nepodpořil jinak než jen dobrým slovem či přátelským požehnáním Richard Krajčo, strůjce repertoáru Kryštof. Jeho autorský rukopis je totiž natolik osobitý a patrný, že napodobit ho vyžaduje opravdu velký talent.

V rozhovoru pro Právo Tomáš Sehnal řekl, že Hodiny nejsou kopií skupiny Kryštof. Minialbum S tebou to však nepotvrzuje a pro kapelu by to mohl být problém v tom, že fanoušci, po kterých touží, se raději budou dál držet originálu, tedy nedají dopustit na Kryštof, a sound Hodin budou považovat za velmi nepůvodní. A upřímně řečeno jim k tomu sama kapela nabídla plnou hrst důvodů, vehnanou na minialbu do čtyři písniček a jednoho remixu.

Být spokojený s tím, že se vlastní písničky téměř dokonale podobají skladbám slavné kapely, není přece to, po čem by obecně muzikanti ve svém autorském pnutí šli.

Buďme ale spravedliví. Osud Hodin napíše čas.