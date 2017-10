Pokus o inteligentní vztahový seriál, nikoliv telenovelu, tenkrát vyšel. Teď se staří známí vracejí a zase budou až po uši v erotice, srandě a zoufalství, ze kterého sranda pramení. Každodenní život hlavních postav bude podle autorů prý ještě “vtipnější” a zároveň se dostanou do “dosti krutých situací”. Občas si popláčou a občas se probudí v cizí posteli.

Scenáristky Tereza Dusová a Iva Klestilová avizují, že napsaly nekorektní zábavné historky, a v hlavních rolích zase uvidíme Aňu Geislerovou, Jiřího Havelku, Jitku Čvančarovou, Janu Kolesárovou, Hynka Čermáka či Annu Polívkovou.

Nově se přidali i Stanislav Majer, Taťjana Medvecká, Zuzana Šulajová nebo František Němec. Hudbu dodala Vladivojna La Chia. Série, která bude mít deset dílů odehrávajících se v Praze a v Krkonoších, vychází z izraelského formátu When Shall We Kiss.