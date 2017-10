A. J. Finn:

Žena v okně





Anna Foxová žije sama. Z domu nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů… a špehováním sousedů. Jednoho dne se do domu přes ulici přestěhují Russellovi, na pohled normální rodina. Jenže pak Anna zahlédne něco, co neměla. Co je však pravda?

Motto, přeložil Jiří Kobělka, 344 stran, 349 Kč

Marybeth Mayhew Whalenová:

Nejskrytější přání





Obyvatelé malého amerického města si v sobě nesou břemeno vlastní minulosti – až do chvíle, kdy nehoda na koupališti naruší křehkou rovnováhu. A když závažné okolnosti donutí jednu ženu vrátit se po letech, začíná se klubko sousedských pletich rozplétat.

Mystery Press, přeložila Monika Pavlisová, 288 stran, 299 Kč

Jana Vrzalová

Zasnoubená se smrtí





Kniha inspirována osudy první české ženy popravené nacisty: Ireny Bernáškové (7. 2. 1904 – 26. 8. 1942) a jejího otce, předního českého grafika Vojtěcha Preissiga (31. 7. 1873 – 11. 6. 1944). O vydávání časopisu V boj i o pomoci čs. vojákům při útěku z protektorátu.

Jota, 372 stran, 298 Kč

Neal Bascomb:

Zimní pevnost





Píše se rok 1942 a nacisté jsou na nejlepší cestě stvořit jako první zbraň nevídané ničivé síly. Na scénu vstupuje vynikající norský vědec Leif Tronstad, který dramaticky uprchne ze své vlasti, aby Spojencům prozradil, jak je továrna na její výrobu důležitá – a jak se dá infiltrovat.

Práh, 334 stran + 16 stran fotopříloha, 399 Kč

J. B. Prokop:

Zikmund Lucemburský





Závěrečný díl Lucemburské pentalogie přináší zápisky ze života posledního Lucemburka na českém trůnu – Zikmunda. Málokterý panovník bývá všemi tak zavrhován. Jeho osobnost je však mnohem zajímavější a složitější.

OneHotBook, CD mp3, čte Marek Holý, 7:35 hodin, 339 Kč

Bruce Holsinger:

Kniha ke spálení





Londýn roku 1385. Ve městě, kterým obchází přízrak povstání a jemuž vládne král Richard II. je John Gower je občasným básníkem a stálým obchodníkem s informacemi. Když mu jeho důvěrník, básník Geoffrey Chaucer, připomene starý dluh, Gower mu nemůže odepřít pomoc.

BB art, přeložil Zdeněk Hron, 400 stran, 349 Kč

Romana Meluzínová

Krásný sloh a Jižní Tyroly





Vztah nástěnné a deskové malby Jižních Tyrol k malbě krásného slohu, zvláště bohemikální, je téma v literatuře mnohokrát zmiňované, dosud však nepodrobené pečlivé analýze. Kromě Prahy mohla iniciační úlohu sehrát i jiná centra, zejména Salzburg, Vídeň či jižní Německo.

Nakladatelství Lidové noviny, 240 stran, 269 Kč

Jonathan Meres:

Svět podle Norma 7: Musí se prát odděleně





Myslíte si, že když vás ráno vytrhne ze sladkých snů budík, je to děs? Tak to vás asi ještě nevzbudil zvuk z vedlejšího pokoje, který nejvíc ze všeho připomíná sloní pšouk. Ale kupodivu, i potom se váš denní program může ještě podstatně zhoršit, jako u Norma...

BB art, přeložil Richard Podaný, 200 stran, 249 Kč

Brett Booth, David Finch, Johns Geoff, Doug Mahnke:

Americká liga spravedlnosti 1: Nejnebezpečnější hrdinové světa





Před pěti lety utvořili největší hrdinové světa Ligu spravedlnosti, aby společnými silami chránili lidstvo. Ale kdo nás ochrání před nimi? Pokud se tito takřka božští tvorové zvrhnou, lidstvo nemá šanci. Agenti pracující ve stínu moci vládních institucí však chystají nový tým...

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 224 stran, 499 Kč