Filmové premiéry: Alibi na klíč, Čtverec, Krotká, 8 hlav šílenství, Sněhulák a další

Užívejte, my to ututláme!, vyzývá francouzská komedie Alibi na klíč. Letošní canneský festival vyhrál švédský Čtverec. Podle povídky F. M. Dostojevského natočil Sergej Loznica film Krotká. Aneta Langerová hraje hlavní roli ve filmu 8 hlav šílenství. Z předlohy spisovatele Joa Nesbøho vychází krimi Sněhulák. Z populárních postaviček zase My Little Pony Film. Dramatem ženy po návratu z vězení je Ta, která odešla.