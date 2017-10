Pearl Jam: Live At Wrigley Field, Let’s Play Two





FOTO: Universal Music

V rámci oslavy koncertů amerických Pearl Jam ve Wrigley Field během Světové série mistrovství Chicago Cubs v roce 2016 vyšel dokumentární film a zároveň album s hudbou k filmu Let’s Play Two. Dokument režíroval režisér, fotograf a kameraman Danny Clinch.

Marilyn Manson: Heaven Upside Down





FOTO: Universal Music

Americký zpěvák a skladatel Marilyn Manson vydal své již desáté album. Obsahuje deset skladeb, které byly nahrány v Los Angeles a navazují na klíčová díla Portrait of an American Family a Holy Wood. Marilyn Manson spolupracoval s producentem Tylerem Batesem

Gwen Stefani: You Make It Feel Like Christmas





FOTO: Universal Music

Americká zpěvačka Gwen Stefani má své první vánoční album You Make It Feel Like Christmas. Kromě klasických vánoční melodií, jako jsou Silent Night, White Christmas či Jingle Bells, je na něm i šest původních písní.

Luis Fonsi: Despacito & Mis Grandes Éxitos





FOTO: Universal Music

Portorický zpěvák, skladatel a herec Luis Fonsi oslavuje osmnáct let své kariéry vydáním alba Despacito & Mis Grandes Éxitos. Je to kompilace hitů, které ho katapultovaly mezi latinsko-americké a španělské hvězdy. Na desce nechybí ani slavná písnička Despacito, a to v několika verzích.

Chris Rea: Road Songs For Lovers





FOTO: BMG

Britský zpěvák a kytarista Chris Rea si hraje stále tu svou. tento nesmírně plodný muž vydává své nové album, na kterém nabízí poctivé a niterné bluesrockové písničky. Doprovází je svým „posmutnělým“ zpěvem.

Vojtaano: The Beast of Vojtaano





FOTO: Warner Music

Písničkář Vojtaano (vlastním jménem Vojtěch Záveský) poslal do světa debutové album The Beast Of Vojtaano. Prezentuje na něm dvě své hudební tváře, které spojuje jeho veselá hra se slovy, písničkářství a rapový projev.

Hodiny: S tebou





FOTO: Universal Music

První minialbum české skupiny Hodiny přináší pět ryze popových písniček (skladba S tebou je na kolekci i v remixové verzi), jejichž sound připomíná zvuk skupiny Kryštof. Obdivem k té formaci se nicméně Tomáš Sehnal, zpěvák a kytarista Hodiny, netají. Křest alba proběhne ve středu 11. října v pražském Paláci Akropolis.

Marc Almond: Shadows And Reflections





FOTO: BMG

Šedesátiletý britský zpěvák, hudebník a skladatel Marc Almond přichází s něžným popovým albem Shadows And Reflections. V písních jsou patrné prvky kabaretu, který umělce na jeho dráze velmi inspiroval.

Fast Food Orchestra: Struny





FOTO: Championship

Skupina Fast Food Orchestra vydává další album, na kterém prohlubuje svůj dosavadní hudební výraz. Již 13. října kapela vyrazí na koncertní turné, které zahájí v Českých Budějovicích.