„Vůbec se Vám nedivím, že jste představení přerušili, chování některých lidí v sále bylo víc než nevhodné a neuctivé vůči vám. Opravdu jsem se za některé lidi styděla,“ napsala jedna z divaček.

Richard Krajčo a David Švehlík se ve společném prohlášení divákům v sobotu večer omluvili. „Od desáté do té pětadvacáté řady prostě diváci neslyšeli. Bohužel jsme došli k závěru, že je hra v sále nehratelná a ztrácí to, co ji dělá tolik let výjimečnou. Nelze 2,5 hodiny jen a jen křičet a řvát. V Davidově prvním monologu se to ukázalo naplno. Věříme, že pořadatelská agentura, která nás pozvala, se k tomu postaví čelem a zajistí buď jiný sál a my rádi zase přijedeme, nebo vám všem vrátí vstupné,“ napsali s tím, že za pět let, co se inscenace hraje, se tak stalo poprvé.

Dobrý večer ... tohle je omluva všem, kteří dnes přišli na Deštivé dny do Dolního Benešova a kde jsme museli představen... Zveřejnil(a) Richard Krajčo dne 7. říjen 2017

V sále problém není, tvrdí pořadatel



Pořadatel Tomáš Skupina ovšem tvrdí, že chyba rozhodně nebyla ve velikosti divadelního sálu. V minulosti se hrála v mnohem větších sálech a bylo to bez problémů.

„Bylo to skutečně kvůli některým divákům,“ řekl. Celá situace ho velmi mrzí, ale zatím nedokáže říct, zda bude divákům vráceno vstupné. Řešit se to bude v následujících dnech. „V tom kulturním domě se hraje představení dvakrát do měsíce a žádný podobný problém se zatím nemusel řešit. Včera se to hrálo v Kopřivnici v téměř identickém sále, a bylo to v pohodě,“ dodal Skupina.

Křupanství jednotlivců

Problém tak je podle něj třeba hledat v tom, že někteří diváci nejspíš vůbec netušili, že jdou na divadelní inscenaci, která klade na publikum trošku vyšší nároky, a čekali úplně jiný žánr.

S tím souhlasí i někteří fanoušci, kteří se na inscenaci hry Keitha Huffa těšili dlouhé měsíce a do Dolního Benešova přijeli i z větší vzdálenosti.

„Nemyslím si, že to byla chyba prostoru, ale křupanství některých jedinců, kteří mají potřebu přicházet a odcházet ze sálu od první minuty, pokřikovat a rušit všechny kolem. To je bohužel neomluvitelné. Odcházela jsem ze sálu s brekem, protože jsem se těšila více jak rok a do poslední chvíle jste byli oba excelentní,“ napsala další divačka.