„Každý rok se snažím vymyslet pro fanoušky něco nového a netradičního,“ řekl Právu Müller. „Adela je mou múzou. Je nevyzpytatelná, což myslím v tom nejlepším smyslu slova. Těším se, co na mě vytáhne.“

„Žádným takovým spojením známým ze světa jsme se neinspirovali, ale vzpomínám si, že jsem viděla v podobném vystoupení Elán. Hrál unplugged a k tomu probíhaly vstupy, které moderoval a až do kabaretní formy dostával jeden slovenský herec. Byli do toho zapojeni i diváci,“ vysvětlila Právu Banášová.

Program vystoupení se v těchto dnech rýsuje, slovenská část turné začala 2. října. Jeho základem nicméně jsou Müllerovy písně a doplňkem krátké rozhovory, které moderátorka se zpěvákem povede.

FOTO: archiv umělců

„Představím polovinu písniček ze svého loňského alba 55. Zdají se mi totiž tak krásné, že by mi bylo líto, kdyby je moji fanoušci neměli možnost naživo slyšet. Zazní samozřejmě i dobře známé písničky, které si lidé přejí na mých vystoupeních slyšet,“ prozradil Müller.

„Témata rozhovorů hledáme. Některá pak vyplynou z atmosféry večera a třeba i z místa, na kterém zrovna budeme. Zvažujeme i možnost, že by se do diskuze mohli zapojit diváci,“ řekla Banášová.

V loňském roce se ve slovenských a poté i v českých kinech objevil film Nepoznaný, který představoval Müllera tak, jak ho lidé neznají. Už z něho se o něm dozvěděli spoustu věcí.

„Především musím říct, že jsem ten film neviděl. S tvůrci jsme se totiž nerozešli v nejlepším. Byl jsem pozvaný ke zhlédnutí první sestřihané verze, ale potom ten film nabyl ještě dalších korekcí, o nichž jsem už nevěděl. Je pravda, že vzbudil výrazné emoce u mých fanoušků i u těch, pro které nejsem zajímavý. Na jednu stranu jsem rád, že takový film vznikl, na stranu druhou si o něm mohu myslet, co by mě jen napadlo, ale už s tím nic neudělám,“ vysvětlil Müller.

Nabízí se samozřejmě otázka, jestli Banášová bude na koncertech zpívat. Ona to nevylučuje. „Necháváme to na výsledku toho, co si nejdříve vyzkouším. A pokud by k tomu došlo, mělo by to být přirozené a mělo by to mít smysl,“ usmála se.

Její spojení s Müllerem je už součástí videoklipu k písničce Adieu Adele, který byl představen v červnu.