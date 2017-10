Aldabra: Byl jednou jeden ostrov





Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Rodí se zde, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. Film sleduje konkrétní hrdiny ze světa fauny, a je tak spíše než dokumentem vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody.

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, ČR 2015, rodinný, 73 min., režie: Steve Lichtag, hrají: Oldřich Kaiser (vypravěč).

Bába z ledu





Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana měnit svůj stereotypní život, který se dosud točil výhradně kolem synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, na tradičních víkendových obědech v rodinné vile vyplouvá na povrch, že každý má nějaké tajemství.

Bába z ledu, ČR 2017, tragikomedie, 106 min., režie: Bohdan Sláma, hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Marek Daniel, Václav Neužil, Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová a další.

Chatrč





Nová DVD

Dcera Macka Phillipse je unesena a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny. O nějakou dobu později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. To, co tam najde, mu navždy změní život.

Chatrč, USA 2017, drama, 132 min., režie: Stuart Hazeldine, hrají: Sam Worthington, Radha Mitchellová, Graham Greene a další.