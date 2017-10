Inscenace řeší záhadnou sebevraždu tří sester a jejich tety a klade otázku po možnostech zjištění pravdy a komunikace. Cílem festivalu je přihlásit se k jedné ze základních povinností Národního divadla, totiž všímat si bezpráví a vybízet k toleranci mezi lidmi.

Program představí několik zahraničních produkcí. Stěžejním bodem bude hudební, taneční i výtvarná inscenace Democracy in America světoznámého režiséra Romea Castellucciho. Ze Slovinska přiveze skupina Beton Ltd. inscenaci Ich kann nicht anders, jež se prostřednictvím černého humoru zabývá otázkou, co s vlastní existencí v globalizovaném světě. Inscenaci Riding on a Cloud, kombinující osobní a politickou rovinu, uvede libanonský výtvarník a divadelník Rabih Mroué.

Činohra Slovenského národního divadla zahraje inscenaci Elity v režii Jiřího Havelky, usilující o psychologický portrét lidí, kteří se během sametové revoluce dokázali jako první zorientovat v novém společenském zřízení. Inscenace si vysloužila standing ovation od diváků právě zakončeného festivalu Divadelná Nitra.

Představení budou česky a anglicky titulkována a po každém z nich se koná debata s tvůrci. Program festivalu doplní i diskuse, přednášky a workshopy.