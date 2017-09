High Flying Birds se zformovali kolem Gallaghera už v roce 2010. Zvuk skupiny se nijak radikálně nevzdálil od Oasis, ani nemohl, protože do nové formace přešli vedle Gallaghera také jejich kytarista Gem Archer, bubeník Chris Sharrock a pianista Mike Rowe, který s Oasis také spolupracoval. Basy se ujal Russell Pritchard z kapely The Zutons.

V roce 2015 přišli Noel Gallagher's High Flying Birds s druhým albem Chasing Yesterday a letos v listopadu by měla být na pultech deska Who Built The Moon?.

Natočili ji ve spolupráci s renomovaným producentem, dýdžejem a skladatelem Davidem Holmesem, má vycházet ze stejného základu, na který jsme u Gallaghera zvyklí, a zároveň si pohrávat s experimentálnější polohou.

Vstupenky budou v prodeji od 29. září od 10 hodin na fource.cz, GoOut.cz a Ticketpro za 1190 Kč.