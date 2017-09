Spojení obou tvůrců se v Kalichu osvědčilo už při inscenaci Kolečkovy komedie Žena za pultem 2: Pult osobnosti v roce 2014. V případě Dvou nocí na Karlštejně dosáhlo vyšší kvality vzájemného propojení režie a textu.

Kolečko napsal svižnou komedii s výborně vypointovaným dialogem, která nestaví na laciných narážkách na politiky, byť podobnost čistě náhodnou divák nepochybně ocení. Text má svou vlastní groteskní nosnost a oplývá spoustou neodolatelných „hlášek“.

Čtveřice dobře profilovaných postav dobře ladí. Tvoří ji velkopaštikář Boris (Václav Kopta), který si sám sebe plete s Karlem IV., Iveta (Lucie Benešová), prototyp dokonalé české manželky, jež dokáže sehnat pravý český knedlík i v Antarktidě, vesmírný hrdina Vojtěch (Igor Chmela), který se právě vrátil z mise na Marsu a dělá mu problém adaptovat se na zemskou přitažlivost, a praštěná ekologická aktivistka Marika (Jana Bernášková), dcerunka z miliardářské rodiny.

Lucie Benešová vytvořila prototyp dokonalé české manželky, která umí sehnat knedlík i hrát golf.

FOTO: Richard Kocourek

Herecký kvartet je perfektně sehraný a čiší z něj radost ze hry. Každý má svůj prostor a dokáže ho využít, aniž by se prosazoval nad ostatní. První dějství se odehraje na golfovém hřišti, po pauze se dění přesune do královské ložnice, kde novomanželé mají zplodit geniálního golfistu, ale poněkud se to zvrtne. A závěr se vrací opět na green, kde už vše přeroste do rozměru absurdní grotesky.

Režisér Drábek pokorně slouží textu, herce vede k nepitvořivé karikatuře, pohybově si střílí z muzikálu i českého šoubyzbnysu. Teprve ve druhé polovině dojde i na pověstnou Drábkovu bizarní fantazii. Prozrazovat více by nebylo fér, ale možná přijde i vetřelec...

Petr Kolečko: Dvě noci na Karlštejně Režie a úprava: David Drábek, námět: Michal Kocourek, scéna a kostýmy: Petr Vítek, hudba: Darek Král. Světová premiéra 20. září v Divadle Kalich, Praha.

Celkové hodnocení: 80 %