Jade Changová:

Wangovi vs. svět





Wang je drzý a geniální pitomec, který přijel do Ameriky, aby tam udělal kariéru. Jenže přijde kvůli rozhazování o všechno. Teď chce jediné: zajistit rodině domov, vrátit se do Číny – své domoviny, kterou nikdy neviděl. Bláznivou rodinnou pouť sledujeme očima jejích pěti členů.

Host, přeložila Gisela Kubrichtová, 408 stran, 349 Kč

Lubomír Macháček:

Pokušení s Kolombínou





Spolek Kolombína jako soubor nadšenců, kteří nacvičují divadelní texty. Vrchní komisař Madlenka vstupuje do děje v okamžiku, kdy vybouchne stavební buňka, v níž pobýval fotograf a režisér tohoto seskupení. Jde o náhodu, sebevraždu nebo úmyslný trestný čin?

Moba, 288 stran, 249 Kč

Ladislav Lacina:

Génius moci Arnošt Dědyš aneb Milovaný diktátor





Román se odehrává mezi léty 1965 a 2040. Hlavního hrdinu poznáváme v den jedenáctých narozenin. Je inteligentní, houževnatý a nadaný nabývat peníze a moc. Od dětství má sen stát se nejbohatším a nejmocnějším mužem. Tento sen nekompromisně proměňuje ve skutečnost...

VR Atelier, 208 stran, 198 Kč

Fredrik Backman:

Muž jménem Ove





Určitě ho znáte – všechno ví a umí nejlépe. Jenže s Ovem život zametl. Teď je mu 59 let, před několika roky ho vystřídali na pozici předsedy družstva vlastníků, zemřela mu žena a v práci ho poslali do penze. Copak se lze divit, že chce jen klid na efektivně provedenou sebevraždu?

OneHotBook, 8:46 hodin, čte Jan Vlasák, 299 Kč

Tom Bale:

Uteč, nebo nepřežiješ





Gangsterům jde o peníze. Mladým manželům o život dcerky… Co všechno se odváží udělat mladá žena a její manžel, aby unikli gangu kriminálníků, kterému se náhodou připletli do cesty? A kam až zajdou, aby zachránili své dvouměsíční dítě?

BB art, přeložil Roman Lipčík, 328 stran, 299 Kč

Martin Suter:

Slon





Thriller o lidech na okraji společnosti i o těch, co spekulují s velkými penězi. Děj tempem přechází z genové výzkumné laboratoře a malého cirkusu, kde se slon narodil, do městských bezdomovců až do Myanmaru v jihovýchodní Asii, kde jsou sloni posvátní.

Metafora, 224 stran, 279 Kč

Patricia Scanlanová:

Dar přátelství





Kam až sahá přátelství? A kdy je načase, abychom přestali létat za oceán kvůli někomu, kdo by pro nás nepřeskočil ani louži? Hilary a Colette jsou dlouholeté přítelkyně, jejichž přátelství je však velmi nevyvážené...

BB art, přeložila Tamara Vosecká, 368 stran, 299 Kč

Scott Snyder:

Batman 8: Supertíha





Poté, co Batman zmizel, a patrně i zemřel, je bývalý policejní komisař Gordon povolán, aby nesl odkaz Temného rytíře a stal se jeho následovníkem. Ale byť zůstává jméno a to, co reprezentuje, stejné, není tento nový Batman zdaleka jen kopií originálu.

Crew, přeložil Darek Šmíd, 160 stran, 399 Kč

Sabine Jourdainová:

Řekni mi DINOSAUŘI!





Z odpovědí na více než 200 přemýšlivých otázek se děti dozvídají spoustu zajímavostí o období druhohor, o rekordech ze světa dinosaurů, o jejich druhové rozmanitosti, vzhledu, způsobu života, a konečně i o důvodech jejich vyhynutí.

Knižní klub, přeložila Jana Žůrková, 115 stran, 359 Kč