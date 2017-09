V klipu, jenž si Lipo sám režíroval, se objevují talentovaní mladí lidé, kteří jdou za svými uměleckými sny. Refrén nazpíval ODD, jenž s Lipem jako producent spolupracuje pravidelně. Není však příliš obvyklé, aby se postavil za mikrofon.

O tom, jak je těžké přetavit přání v konkrétní výsledek, ví své i sám Lipo. „Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem začínal psát první texty a neměl jsem nic, kromě touhy světu sdělit to, co jsem sám považoval za důležitý. Je mi jasné, že takhle nějak začíná většina lidí a že to občas není vůbec snadný,“ zamýšlí se hudebník, který před deseti lety vydal první desku s projektem BPM.

„V poslední době jsem se setkal s řadou projektů mladých lidí, kteří se rozhodli změnit věci kolem sebe a věnovat svoji energii něčemu, co má hlubší smysl. Tu písničku jsem napsal pro všechny, kteří si jdou bez okázalých gest za svým snem,“ dodává ještě Lipo.