Na svět přišla v Praze, loni na podzim předskakovala na turné Elánu a nyní vydává debutové album Na inzerát.

„Když jsme začínali, vytkli jsme si jeden cíl. Řekli jsme si, že chceme být nejznámější a nejlepší slovensky zpívající kapela. To se nezměnilo, pořád si za tím jdeme, a věřím, že správným směrem,“ přiznal na úvod zpěvák Ciho.

Název alba je odkazem na to, že se členové kapely setkali díky inzerátu. „Začal jsem v Praze studovat na vysoké škole, ještě v době, kdy jsem neměl tušení, že budu muzikant. Pak jsem si koupil kytaru a po třech měsících jsem sháněl kapelu. Dal jsem inzerát na bubeníka a ozval se Ondřej, se kterým jsme si hned sedli. Pak jsme hledali zpěváka. Text inzerátu byl sice v češtině, ale k mému překvapení se ozval Slovák Lukáš,“ přiblížil Maršík. Baskytarista Havelka se přidal později.

„Vztah k hudbě jsem měl už na základní škole. Kromě ní jsem se věnoval i přednesu prózy a poezie. Byl jsem v tom úspěšný, vyhrával jsem mnohé soutěže, ale někteří spolužáci se mi kvůli tomu smáli. Přiznám se, že dodnes nechápu, proč jsem se na to tenkrát nevykašlal. Věnovat jsem se tomu přestal až po škole, ale když jsem se přestěhoval do Prahy a objevil ten inzerát, řekl jsem si, že chci dělat něco, co budu dělat celý život,“ přiznal Ciho.

„Název kapely vymyslela má tehdejší přítelkyně, dnes manželka,“ prozradil Maršík. „Měli jsme řadu nápadů, dlouho jsme to řešili, ale pořád jsme se nemohli shodnout. No a jednou jsme s mou dnešní ženou seděli v autě a ona se mě zeptala, jestli se nechceme jmenovat Instinct. Mně se to líbilo, a když jsem to napsal klukům, odpověděli, že to dobře zní. Abychom předešli případným dohadům o tom, jestli to budeme psát slovensky nebo česky, dohodli jsme se na anglické verzi.“

Loni na jaře vydali minialbum Na život a na smrť. Letos v březnu zveřejnili videoklip k písni Dozadu, v němž představili talentovanou krasobruslařku Sarah Rychlíkovou. V květnu pak následoval klip Zázrak. V srpnu přišli se svou verzi písničky Elánu Zlodej slnečníc.

„Nápad vznikl spontánně loni na podzim na turné Elánu, na němž jsme plnili roli předskupiny,“ vysvětlil Maršík. „Po jednom koncertě mi Lukáš řekl, že by ta skladba mohla znít docela dobře v nové aranži. Dohodli jsme se, že ji zkusíme vymyslet, a měli jsme z té práce od začátku dobrý pocit.“

Autorem textu je Ľuboš Zeman, kterého členové kapely dobře znají, neboť je před lety objevil na soutěži Košický zlatý poklad a později jim napsal text k písničce Na život a na smrť. Dosud je to jejich nejhranější skladba.

„Zeptali jsme se ho, co si o tom myslí, a on nám řekl, že je to skvělý nápad a ať ho realizujeme. Pak nám dal kontakt na Vaša Patejdla z Elánu, který k té skladbě složil hudbu. Jemu se to také líbilo a nakonec si zahrál ve videoklipu,“ dodal Maršík.

„Turné s Elánem nás jednak posunulo, ale také nám dalo facku. Mohli jsme hrát na obrovském pódiu před mnoha lidmi a ta zpětná vazba byla doslova návyková. Kruté však bylo, když turné skončilo, my se vrátili na podstatně menší pódia a došlo nám, že nás ještě čeká spousta tvrdé práce, abychom se na ta obrovská pódia mohli vrátit,“ uvedl Ciho.

Strategii mají nicméně jasnou. Chtějí být profesionální, poctiví, obklopit se správným týmem spolupracovníků, věnovat hudbě všechno a zachovat si přitom zdravý rozum. „Chceme jít svou cestou, na které si budeme určovat vlastní pravidla. Máme to ve svých rukou,“ uzavřel Ciho.