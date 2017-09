Masaryk

Tříletý výsek (1937 - 1939) ze života syna TGM Jana Masaryka sleduje film, který zachycuje dilemata jeho života. Chtěl být jen umělcem a bohémem, ale musel se zabývat politikou. Měl rád ženy a bujné večírky, ale mezi nimi musel vést složitá diplomatická jednání. A trpěl bezmocí a pocitem vlastního selhání v souvislosti s mnichovskou dohodou.

Masaryk, Česko/ Slovensko 2016, 113 min., historické drama, režie: Júlis Ševčík, hrají: Karel Roden, Edvard Beneš, Arly Joverová a další.

The Circle

Svět bez hladu, válek a bez nemocí. V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Má to ale háček: receptem na pokrok a na šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí, sdílení . . . a sledování.

The Circle, USA/ Spojené arabské emiráty 2017, sci-fi, 110 min., režie: james Ponsoldt, hrají: Emma Watsonová, Tom Hanks, John Boyega a další.

Miluji tě modře

Romantická komedie o zamilovaném malíři, dívce z výlohy a žárlivém vrhači nožů. Třicetiletý David stále žije s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani skvělý výtvarný projekt. A náhle uvidí ve výloze luxusního pražského klenotnictví krásnou aranžérku Terezu a jeho život je vzhůru nohama.

Miluji tě modře, ČR 2017, romantická komedie, 90 min., režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Taťjana Medvecká, Rostislav Novák ml. a další.

Naprostí cizinci

Skupina přátel se schází k večeři. Znají se důvěrně a také další setkání by se neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek na to, co bylo... kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči...?

Naprostí cizinci, Itálie 2016, komedie, 93 min., režie: Paolo Genovese, hrají: Alba Rohrwacherová, Kasia Smutniaková, Valerio Mastandrea, Marco Giallini a další.