Zlatého lva v Benátkách získalo fantasy drama The Shape of Water

Zlatého lva za nejlepší film na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách získal americký fantasy thriller The Shape of Water (Tvar vody) mexického režiséra Guillerma del Tora. Oznámila to porota, v jejímž čele letos stanula americká herečka Annette Beningová. Snímek zvítězil v konkurenci 21 snímků.