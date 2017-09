Kenny Neal je bluesman z Louisiany nominovaný na cenu Grammy a držitel řady dalších amerických cen. Už jeho otec Raful Neal hrával blues s Buddym Guyem. Kenny začal jako kluk hrát v otcově kapele a pak i v kapele Buddyho Guye.

Se svými sourozenci poté založil Neal Brothers Blues Band v Torontu a v roce 1987 nahrál své debutové LP, které vydalo vydavatelství Kingshake Records jako Bio on the Bayou. Rok nato vydalo stejný debut i vydavatelství Alligator Records pod názvem Big News from Baton Rouge.

Později vydal Neal celou řadu dalších alb, například Blues Fallin’ Down Like Rain (1998), What You Got (2000) a One Step Closer (2001).

V Praze se představí opět se svými bratry Dornellem Nealem (basa) a Fredem Nealem (klávesy). Za bicími bude sedět Bryan Morris a na dechy hrát Alphonso „AG” Guillory. Vstupenky jsou k dispozici v předprodejní síti Ticketpro a Goout.

Zanedlouho po Blue Festu zahraje v Lucerna Music Baru 13. listopadu další zajímavý bluesman, tentokrát z opačné strany Ameriky. Z mrazivého města Fargo přijede kytarista a zpěvák Jonny Lang.