Je to taková pekelná zásahová jednotka představovaná herci Lukášem Latinákem a Jakubem Žáčkem, kteří byli vysláni přivést dva hříšníky. Takže v tuto chvíli vlastně nejsme na zámku v Ledči, ale v pohádkovém městě, které se jmenuje Pytlov a kde se dějí docela zvláštní věci.

„Všichni si myslí, že peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé. Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal. Vaše zlo…“ tvrdí scenáristé Robert Geisler a Tomáš Hodan.

Pohádkové peklo má několik podpekel řízených různými úředníky a podúředníky. Lidské hříchy v nich zapisuje neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle přestane fungovat.

Režisér Marek Najbrt

FOTO: Punk Film – Marek Novotný

Lucifer pověří doručením nového brka mladého čerta Bonifáce – aby se otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned udělá dost špatnou zkušenost: zdejší šejdíř mu kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, při nichž Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Teď je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti, osvobodil Pytlov, Lucifera – a získal srdce krásné Markétky.

K práci na pohádce se sešla parta tvůrců, které spojuje třeba autorský projekt Kancelář Blaník. Proč tedy ta změna žánru? „Já to mám vlastně jednoduché, dělám to, co mě baví,“ říká režisér Marek Najbrt, který je známý například také jako režisér seriálů Já, Mattoni nebo Svět pod hlavou. „Pro mě je rozhodující, aby se mi líbil scénář, a to se v tomto případě stalo,“ dodává režisér, který je sám otcem dvou synů, a proto ho možnost natočit pohádku lákala.

Do hlavních rolí obsadil Jana Cinu jako Bonifáce a Ondřeje Vetchého do role Lucifera. Vetchý se tak do čertovské role vrací po více než třiceti letech od vzniku legendárního filmu S čerty nejsou žerty.

„Honza Cina je výborný typ, na mladého čerta pasuje svou fyziognomií, a to, že je to diváky velmi oblíbený, úspěšný mladý herec, se samozřejmě hodí. Ale on je především kvalitní herec. Točil jsem s ním už několik věcí, a tak jsem věděl, že bych ho pro tuto roli chtěl, protože pohádka potřebuje silné hlavní postavy,“ říká Najbrt.

„Bonifác je nucen vydat se do světa a naráží tu jako mladý čert na jinakost lidí, s níž si neví rady. A v důsledku toho vzniká spousta událostí, které ale nakonec skončí pohádkovým způsobem,“ přibližuje Jan Cina svou roli. A jak těžké bylo přesvědčit Ondřeje Vetchého?

Ondřej Vetchý ztvárnil Lucifera.

FOTO: Punk Film – Marek Novotný

„Ondřeje přesvědčovalo víc lidí, ale my dva jsme se vlastně potkali poprvé. Myslím, že pro něj samotného to byl určitý proces, než se rozhodl roli přijmout. Jistou paralelu s pohádkou S čerty nejsou žerty tu vidí. „Náš Lucifer je ale specifický tím, že je to vlastně takový otcovský typ, není v první řadě démon,“ prozrazuje režisér. V Ledči se všechno připravuje k chycení hříšníků. Těmi jsou Tomáš Jeřábek a Jan Budař, jejichž postavy mají přiléhavá jména Křiváček a Tlachal.

„Já se s Markem znám už opravdu dlouho, figuroval jsem v mnoha jeho projektech a práce s ním mě velmi baví, protože je pečlivý, je to milý člověk, velmi talentovaný a pro mě je radost s ním pracovat. S takovými režiséry dělám nejradši,“ říká Jan Budař, pro nějž není Čertí brko jediným aktuálním setkáním s pohádkou. Jeho připravovaná filmová pohádka Princ Mamánek brzy vyjde nejprve jako kniha a audiokniha.

Dívku Markétku, do níž se Bonifác zamiluje, hraje Judit Bárdos, v dalších úlohách se objeví například Marián Geišberg, obyvateli Pytlova se stanou i Marek Daniel a Jana Plodková či Jan Maryško, v pekle budou úřadovat Václav Kopta nebo Jakub Žáček.

Tvůrci filmu měli možnost točit na skutečně originálních místech. Peklo se natáčelo pod dohledem báňské služby v bývalém kaolínovém dole v Nevřeni, dále se pracovalo v Chrustenicích nebo Doksanech, nyní se štáb vypravuje na Slovensko, kde natáčení skončí. Film pak bude čekat náročná postprodukce, do kin jej společnost Falcon plánuje uvést v listopadu roku 2018.