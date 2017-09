Film L.A. Přísně tajné byl založen na románu Jamese Ellroye. Odehrával se v Los Angeles padesátých let a pojednával o třech detektivech, krásné herečce a sérii vražd. Kriminalisté Bud White, Jack Vincennes a Ed Exley šetřili masakr v podniku Nite Owl a záhadnou smrt jedné krásky. Drsní detektivové při vyšetřování překračovali zákony, do toho se připletla ještě romantická linie a na problémy bylo zaděláno.

Thriller L.A. Přísně tajné patřil k nejlépe hodnoceným filmům devadesátých let. Cenu za film roku mu udělila sdružení newyorských i losangeleských kritiků, následovalo devět nominací na Oscary a pak zlaté sošky pro Kim Basingerovou a scenáristy i řada dalších ocenění.

Jordan Harper má psát nový scénář a také seriál produkovat. V minulosti pracoval třeba na Mentalistovi nebo Gothamu.

Guy Pearce

FOTO: Warner Bros

V původním filmu v roce 1997 hráli Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basingerová či Danny DeVito. Není jisté, zda se někdo z nich v seriálu objeví. U podobných projektů to spíše nebývá zvykem, a hlavně mezitím uběhlo dvacet let - Basingerové je dnes 63 a Cromwellovi dokonce 77 let.

Nejde ale o první pokus rozpracovat tento atraktivní námět. Hned po úspěchu filmu se měl točit seriál, a dokonce vzniknul pilotní díl, jenže pak si to studio rozmyslelo. Také v roce 2013 se spisovatel Ellroy snažil dohodnout s několika televizemi, ale z neznámých důvodů se série nikdy nezačala točit.